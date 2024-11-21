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        Evde yangın çıkaran çocukları, itfaiye ekipleri kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde buldukları çakmakla oynarken yangın çıkaran çocukları, itfaiye ekipleri kapıyı kırıp, içeri girerek kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:35
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        Evde yangın çıkaran çocukları, itfaiye ekipleri kurtardı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde buldukları çakmakla oynarken yangın çıkaran çocukları, itfaiye ekipleri kapıyı kırıp, içeri girerek kurtardı. Dumandan etkilenen kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Suriye uyruklu Khadıja A. (30), saat 13.30 sıralarında çocukları Hosema A. (2) ve Gulud A.'yı (4) evde bırakıp markete gitti. Yalnız kalan çocuklar, iddiaya göre evde buldukları çakmakla oyun oynarken koltuğu tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, 2 kardeş alevlerin içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, evin kapısını kırarak içeri girip çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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