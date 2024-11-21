Evde yangın çıkaran çocukları, itfaiye ekipleri kurtardı

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Suriye uyruklu Khadıja A. (30), saat 13.30 sıralarında çocukları Hosema A. (2) ve Gulud A.'yı (4) evde bırakıp markete gitti. Yalnız kalan çocuklar, iddiaya göre evde buldukları çakmakla oyun oynarken koltuğu tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, 2 kardeş alevlerin içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, evin kapısını kırarak içeri girip çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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