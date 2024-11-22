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        Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulundu

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 05:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 05:50
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        Park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücünün otomobilinde boş alkol şişeleri bulundu
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        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçarken otomobilin içerisinde boş alkol şişeleri bulundu.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yakup Aktaş Caddesi üzerinde iddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü otomobilini bırakıp olay yerinden kaçarken, gürültü seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede kazaya karışan otomobilin içerisinde boş alkol şişeleri bulunurken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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