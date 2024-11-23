Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi (2)
MOTOSİKLETLİLERESİPER OLDULARBursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle, Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu.
MOTOSİKLETLİLERESİPER OLDULAR
Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle, Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu. Rüzgarı engellemek için araçlarıyla motosikletlilerin sağından ve solundan yavaş bir şekilde ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.