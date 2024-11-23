Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi (2)

Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle, Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu. Rüzgarı engellemek için araçlarıyla motosikletlilerin sağından ve solundan yavaş bir şekilde ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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