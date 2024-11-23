ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ersin Zengin (38), ATM’de bulduğu 5 bin TL’yi polise teslim etti.

Burhaniye Mahallesi İnegöl Devlet Hastanesi girişinde bulunan ATM’lerden birine giden Ersin Zengin, para çekmek istedi. ATM haznesinde unutulan 5 bin TL’yi gören Zengin, parayı alıp, durumu hastanede görevli polislere bildirdi. Parasını ATM’de unutan Mustafa Aslan (40) ise ATM’ye tekrar geldiğinde parasının Ersin Zengin tarafından polise teslim edildiğini öğrendi. Parasına kavuşan Mustafa Aslan, Zengin ve polise teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Böyle iyi insanlar eksilmesin" dedi.