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        ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ersin Zengin (38), ATM'de bulduğu 5 bin TL'yi polise teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:15
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        ATM'de bulduğu parayı polise teslim etti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ersin Zengin (38), ATM’de bulduğu 5 bin TL’yi polise teslim etti.

        Burhaniye Mahallesi İnegöl Devlet Hastanesi girişinde bulunan ATM’lerden birine giden Ersin Zengin, para çekmek istedi. ATM haznesinde unutulan 5 bin TL’yi gören Zengin, parayı alıp, durumu hastanede görevli polislere bildirdi. Parasını ATM’de unutan Mustafa Aslan (40) ise ATM’ye tekrar geldiğinde parasının Ersin Zengin tarafından polise teslim edildiğini öğrendi. Parasına kavuşan Mustafa Aslan, Zengin ve polise teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Böyle iyi insanlar eksilmesin" dedi.

        ‘ALLAH’TAN KORKARIM’

        Olayı anlatan Ersin Zengin ise "Şimdi ben ATM’ye para çekmeye geldim, tam kartı sokacağım sırada ATM para verdi. Sağıma baktım, soluma baktım. Yanımdaki şahıslara dedim, abi bilmiyoruz dedi. Parayı aldım, saydım 5 bin lira. Sonra kendi işlemimi yaptım, oradan taksiciye gittim. Taksici dedi ki, ‘hastane polisine git teslim et.’ Hastane polisine geldim ve burada teslim ettim. Ben teslim ederim, Allah’tan korkarım. İhtiyacı olan birisidir, çok muhtaçtır. Ulaşsın bu şekilde yani. Ben insanlık görevimi yaptım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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