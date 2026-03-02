Canlı
        Bursa'da panelvan ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'da panelvan ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 16:12
        Şahin Ö. (63) yönetimindeki 16 F 2587 plakalı panelvan, Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Hakan A. (35) idaresindeki 16 M 06129 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu Necla Y. (39) yaralandı.

        Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

