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        Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı (2)

        KARDANKAPANAN 169 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDIBursa'da dün başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini yitirirken, Uludağ'da gece boyu süren yağışla birlikte, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:40
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        Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı (2)
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        KARDANKAPANAN 169 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Bursa’da dün başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini yitirirken, Uludağ’da gece boyu süren yağışla birlikte, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Uludağ yamaçlarında yer alan mahallelerde de kar yağışı aralıklarla sürerken, bazı mahallelerin de yolları kapandı. Toplam 1155 personelle karla mücadele çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 585 araç ve iş makinesiyle son 24 saat içinde 17 ilçede, kardan kapanan 169 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ulaşıma kapalı yol kalmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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