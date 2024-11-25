Bursa'da cip ile otomobil çarpıştı; anne- oğul yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim E. (33) yönetimindeki 34 ZC 2974 plakalı cip, ara sokaktan caddeye çıkan Mehtap C.’nin kullandığı 16 UJ 696 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kadın sürücü ve otomobildeki oğlu Ayberk C. yaralandı. Anne ile oğlu, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada, Mehtap C. (40) ile oğlu Ayberk C. (11) yaralandı.

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