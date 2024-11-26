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        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü evinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:10
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        Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü evinde yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.’yı (64), kırsal Cerrah Mahallesi’nde evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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