Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü evinde yakalandı.
BURSA’nınİnegöl ilçesinde, 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü evinde yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.’yı (64), kırsal Cerrah Mahallesi’nde evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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