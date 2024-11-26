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        Elini dokuma makinesine kaptıran işçi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında, sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:25
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        Elini dokuma makinesine kaptıran işçi yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında, sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A. (21) yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yüzük parmağında ezik olduğu belirlenen işçi, buradaki müdahalesinin ardından, ambulansla sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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