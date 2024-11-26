Elini dokuma makinesine kaptıran işçi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında, sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında, sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A. (21) yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada sol elini dokuma makinesine kaptıran Sinem A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yüzük parmağında ezik olduğu belirlenen işçi, buradaki müdahalesinin ardından, ambulansla sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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