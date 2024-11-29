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        34 yıl hapisle aranan firari hükümlü arkadaşının evinde yakalandı

        BURSA'da, 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Batuhan Koltuk (24), arkadaşının evinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:15
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        34 yıl hapisle aranan firari hükümlü arkadaşının evinde yakalandı
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        BURSA'da, 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Batuhan Koltuk (24), arkadaşının evinde yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında, çeşitli suçlardan 41 kaydı ve 34 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Batuhan Koltuk'u yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, bir arkadaşının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenleyerek yakaladıkları Koltuk'u gözaltına aldı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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