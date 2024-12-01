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        Bursaspor-Artvin Hopaspor: 2-1

        STAD:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kirişçioğlu, Burak SavaşBURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:17 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:20
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        Bursaspor-Artvin Hopaspor: 2-1
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        STAD:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk

        HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kirişçioğlu, Burak Savaş

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Dk.90 Furkan Sakı), İlhan Depe (Dk.90 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk.67 Bora Yılmaz), Mücahit Can Akçay (Dk.90+7 Ahmet Çobanoğlu), Mustafa Genç (Dk.46 Ahmet İlhan Özek)

        ARTVİN HOPASPOR: Yasin Davuş, Mustafa Çakır, Serkan Sözmen, Orçun Erten, Enes Yılmaz, İdris Güneş (Dk.90+2 Halil Emre Yiğit), Yavuz Özbakan (Dk.90 Ömer Ali Danışmaz), Ender Aygören, Bilal Musa Şentürk (Dk.46 Oktay Bala), Çayan Poshoroğlu (Dk.46 Bartu Albay), Gökdeniz Varol

        GOLLER: Dk.28 Hamza Gür, Dk.90 Mehmet Yiğit (Bursaspor), Dk.79 Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit (Bursaspor), Serkan Sözmen, Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)

        TFF 3'üncü lig 1'üncü Grup'ta Bursaspor kendi sahasında ağırladığı ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği maçta Artvin Hopaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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