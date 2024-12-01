Bursaspor-Artvin Hopaspor: 2-1
STAD:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kirişçioğlu, Burak SavaşBURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Dk.
STAD:Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk
HAKEMLER: Ali Emir Yolcu, Mehmet Kirişçioğlu, Burak Savaş
BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran, Hamza Gür (Dk.90 Furkan Sakı), İlhan Depe (Dk.90 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk.67 Bora Yılmaz), Mücahit Can Akçay (Dk.90+7 Ahmet Çobanoğlu), Mustafa Genç (Dk.46 Ahmet İlhan Özek)
ARTVİN HOPASPOR: Yasin Davuş, Mustafa Çakır, Serkan Sözmen, Orçun Erten, Enes Yılmaz, İdris Güneş (Dk.90+2 Halil Emre Yiğit), Yavuz Özbakan (Dk.90 Ömer Ali Danışmaz), Ender Aygören, Bilal Musa Şentürk (Dk.46 Oktay Bala), Çayan Poshoroğlu (Dk.46 Bartu Albay), Gökdeniz Varol
GOLLER: Dk.28 Hamza Gür, Dk.90 Mehmet Yiğit (Bursaspor), Dk.79 Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit (Bursaspor), Serkan Sözmen, Mustafa Çakır (Artvin Hopaspor)
TFF 3'üncü lig 1'üncü Grup'ta Bursaspor kendi sahasında ağırladığı ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği maçta Artvin Hopaspor’u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
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