İnegöl'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece yarısı İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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