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        İnegöl'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 02:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 02:20
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        İnegöl'de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, gece yarısı İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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