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        Senfoni orkestrasının 5 yılda 4 sanatçısı hayatını kaybetti

        BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu (48), zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:20
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        Senfoni orkestrasının 5 yılda 4 sanatçısı hayatını kaybetti
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        BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu (48), zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. BBDSO, 2019'da viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı (44), 2020 Ekim'de keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı (26), 2023 yılında ise keman sanatçılarından Gizem Yıldıran'ı (35) kaybetti.

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 2 Aralık'Ta zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mutlu için dün Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda tören düzenlendi. Ali Ekber Mutlu'nun ailesi, yakınları ve orkestra arkadaşlarının katıldığı törende konuşan BBDSO Müdürü Gökçe Özler, çok kıymetli bir arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını, Mutlu'nun çok iyi bir insan ve müzisyen olduğunu belirtti. 5 Aralık Perşembe günü BBDSO'nun düzenleyeceği konserin ithaf edileceği Ali Ekber Mutlu'nun cenazesi, bugün Ankara'daki Şehitlik Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Pursaklar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        5 YILDA 4 YAS

        2019 yılında kalp krizi geçiren viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim ayında keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı, 2023 yılında keman sanatçısı Gizem Yıldıran'ı kaybeden Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Ali Ekber Mutlu'nun ölümüyle 5 yılda 4'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor.

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