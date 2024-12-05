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        Yarıştığı öne sürülen sürücünün otomobili bariyerlere çarptı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sürücülerinin makas atıp yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:25
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        Yarıştığı öne sürülen sürücünün otomobili bariyerlere çarptı
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde sürücülerinin makas atıp yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri bariyerlere çarptı. Kaza, aynı yöne giden bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Görükle yönüne doğru makas atarak ilerleyen iki otomobilden birinin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu otomobil, bariyerlere çarpıp savrularak yolun ortasında kendi etrafından döndü. Yarıştıkları öne sürülen diğer sürücü bölgeden uzaklaşırken, kaza başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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