Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, biri karşı şeritten gelen iki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 02:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, biri karşı şeritten gelen iki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin (17) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine gitmekte olan Yiğit Şahin yönetimindeki 16 DE 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 16 BDJ 21 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 DE 157 otomobil, karşı şeride geçerek Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halinde olan 38 RA 762 plakalı otomobile çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Egemen U. ile 38 RA 762 araçta bulunan Saadet Hülya A. ve Esin Ece P.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Saadet Hülya A. ile Egemen U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Çin, 145 milyar dolar kaybetti
        Çin, 145 milyar dolar kaybetti
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Avrupa'dan savunma sanayii projesi
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!

        Benzer Haberler

        Togg CEO'su Karakaş: Türkiye'de pırlanta gibi mühendislerimiz var
        Togg CEO'su Karakaş: Türkiye'de pırlanta gibi mühendislerimiz var
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Keman virtüözü Hande Küden Bursa'da sahne aldı
        Keman virtüözü Hande Küden Bursa'da sahne aldı
        Bursa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bursa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, 14. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nda...
        TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, 14. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nda...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu: