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        Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:00
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        Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. O anlar kameraya yansırken, kedi tedavisi için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

        İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.

        Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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