Bursa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 20 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi- Bursa karayolu, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesinden işçileri alan Memduh K. (55) yönetimindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisi, kavşakta, Orhangazi istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan Hüseyin S. (53) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. İki araç da refüje savrulurken, 16 S 7620 plakalı işçi servisi devrildi. Kazada, sürücüler ile servislerdeki Hüseyin G. (43), Bülent K. (49), Nursel U. (49), Bekir G. (60), Zekeriya A. (47), Bahar D. (40), Figen A. (37), Ömer E. (31), Özkan B. (39), Emirhan E. (31), Kamil D. (25), Hilal P. (24), Birgül İ. (42), Serpil Y. (39), İbrahim T. (38), Fatih B. (23), Batuhan Ö. (25) ve Ahmet S. (40), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesine, 6’sı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memduh K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.