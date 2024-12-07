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        Konseri, 5 yılda kaybettikleri 4'üncü sanatçı arkadaşlarına ithaf ettiler

        BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri, yaşamını yitiren viyola sanatçısı Ali Ekber Mutlu'ya (48) ithaf edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:55
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        Konseri, 5 yılda kaybettikleri 4'üncü sanatçı arkadaşlarına ithaf ettiler
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        BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri, yaşamını yitiren viyola sanatçısı Ali Ekber Mutlu'ya (48) ithaf edildi. Konserde, sanatçının anısına 'Ases Tod (Ase'nin Ölümü)' adlı eser seslendirildi. BBDSO sanatçıları, Mutlu'nun ölümüyle son 5 yılda kaybettikleri 4 arkadaşlarının yasını tutuyor.

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 2 Aralık'ta zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mutlu için Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda çarşamba günü tören yapıldı. Mutlu, daha sonra Ankara'ya getirilip aynı gün Şehitlik Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        BBDSO sanatçıları, 2019 yılında kalp krizi geçiren viyola sanatçısı Bertugan Albayrak'ı, 2020 Ekim'de keman sanatçısı Beril Akçabozan'ı, 2023'te keman sanatçısı Gizem Yıldıran'ın ardından Ali Ekber Mutlu'nun ölümüyle 5 yılda 4'üncü sanatçı arkadaşlarını kaybetti. BBDSO'nun bu haftaki konserinde Ali Ekber Mutlu'nun koltuğuna fotoğrafı kondu. Konser öncesi konuşan BBDSO Müdürü Gökçe Özler, "Biz bu hafta orkestradan çok önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Viyola sanatçısı Ali Ekber Mutlu, aramızdan ayrıldı. Bunun kederi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Bu konserimizi onun adına ithaf etmek istiyoruz. Elimizdeki programda yazmayan bir parça çalıp onu anmak istiyoruz. Parçanın adı, Edward Grieg'in 'Ases Tod' (Ase'nin Ölümü)" dedi.

        Sanatseverler de konseri ilgiyle izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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