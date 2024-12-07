Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ölen 2 kuzen, halı saha maçına gidiyormuş

BURSA'da, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü Abdullah Emin İşkol (24) ile arkasındaki kuzeni Musab İşkol'un (23), halı saha maçına gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Emin İşkol'un kullandığı 16 BET 070 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki 16 ABL 010 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletin 50 metre savrulduğu kazada, amca çocukları olan Abdullah Emin İşkol olay yerinde, arkasında oturan Musab İşkol ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. Kuzenlerin Mudanya Güzelyalı Mahallesi'ndeki evlerinden, Bursa'ya halı saha maçı için yola çıktıkları öğrenildi. Abdullah Emin İşkol'un Mudanya’da aktar dükkanı olduğu, Musab İşkol'un ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okuduğu bildirildi. Kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ne götürüldü.