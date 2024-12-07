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        Silah imal edip satan 2 şüpheli tutuklandı

        BURSA'da izinsiz silah üretip satışını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:45
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        Silah imal edip satan 2 şüpheli tutuklandı
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        BURSA'da izinsiz silah üretip satışını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde 10 ruhsatsız tabanca, 1 tam otomatik silah, 1 tane kesme tüfek ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ruhsatsız silah imal ve ticareti'ne yönelik çalışmalarında S.A. ile M.E.B.'nin merkez Nilüfer ilçesinde ruhsatsız silah imal edip satışını yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından, haklarında teknik ve fiziki takip başlatılan S.A. ile M.E.B. perşembe günü gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 1 tam otomatik silah, 1 kesme tüfek, 1347 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 7 bıçak ele geçirilirken; S.A. ve M.E.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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