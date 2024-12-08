Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Samet Y., araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. idaresindeki 16 ATS 271 plakalı otomobil, seyir halindeyken kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet Y.'nin kullandığı otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabilirken, sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesi yapılan Samet Y., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mustafa A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.