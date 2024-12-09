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        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:30
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        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S. (40), polis tarafından evinde uyurken yakalandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S.'nin, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler hükümlüyü evinde uyurken yakaladı. Ekiplere, 'Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? diye soran Mesut S., gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alınan Mesut S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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