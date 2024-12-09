Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut S.'nin, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler hükümlüyü evinde uyurken yakaladı. Ekiplere, 'Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? diye soran Mesut S., gözaltına alındı.

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