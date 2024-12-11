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        Bursa'da 'yol verme' kavgası kamerada

        BURSA'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:25
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        Bursa'da 'yol verme' kavgası kamerada
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        BURSA'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle 16 AUM 380 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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