Bursa'da 'yol verme' kavgası kamerada

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle 16 AUM 380 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.

BURSA'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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