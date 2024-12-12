Alkollü sürücünün arkadaşı, 'savcıyı ara' deyip polisleri tehdit etti

BURSA'da trafik polislerinin durdurduğu otomobilin sürücü B.Ç., ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Sürücünün yanındaki arkadaşı Mustafa E. aracın bağlanmak istenmesi üzerine “Savcıyı ara” diyerek polisleri tehdit etti.

Olay, saat 04.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik polisleri, ekip otosunun önünde seyir halinde olan 16 Y 4120 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. B.Ç. isimli sürücü, yapılan alkolmetre testinde 0,69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehdit ve hakaret etti. Mustafa E., kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, “Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara” diyerek mukavemet etmeyi sürdürünce gözaltına alındı. Mustafa E.’nin üst aramasında çorabının içine gizlediği ekmek bıçağı bulundu.