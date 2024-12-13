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        BURSAAdliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:10
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        BURSAAdliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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