Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (4)

YAYINYASAĞI GETİRİLDİ

Bursa Adliyesi’nde, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandıkları davada, müşteki Tolga Ergün’ün babası Kemal Ergün’ün (52), duruşma salonunda tabancayla ateş açarak, tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça’yı (54) öldürdüğü, 2 jandarma uzman çavuşu da ağır yaraladığı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi. Kemal Ergün’le birlikte 10 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “13.12.2024 tarihinde Bursa Adliyesinde gerçekleşen kasten öldürme olayıyla ilgili olarak Bursa CBS tarafından soruşturmaya başlanıldığı, soruşturma hakkında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunulmuş olup, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9668 D. iş sayılı kararı ile talebin kabulüne karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.