Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (4)

        YAYINYASAĞI GETİRİLDİBursa Adliyesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandıkları davada, müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün'ün (52), duruşma salonunda tabancayla ateş açarak, tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'yı (54) öldürdüğü, 2 jandarma uzman çavuşu da ağır yaraladığı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAYINYASAĞI GETİRİLDİ

        Bursa Adliyesi’nde, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandıkları davada, müşteki Tolga Ergün’ün babası Kemal Ergün’ün (52), duruşma salonunda tabancayla ateş açarak, tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça’yı (54) öldürdüğü, 2 jandarma uzman çavuşu da ağır yaraladığı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi. Kemal Ergün’le birlikte 10 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “13.12.2024 tarihinde Bursa Adliyesinde gerçekleşen kasten öldürme olayıyla ilgili olarak Bursa CBS tarafından soruşturmaya başlanıldığı, soruşturma hakkında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunulmuş olup, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9668 D. iş sayılı kararı ile talebin kabulüne karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?

        Benzer Haberler

        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)
        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı
        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı
        Karacabey'de lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi
        Karacabey'de lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi
        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı
        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getiril...
        Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getiril...