8 metreden asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi, ağır yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1'inci Güzel Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cengiz S., mobilya imalathanesinin 3'üncü katında temizlik yaptığı sırada, bir anlık dikkatsizlik sonucu yük taşımak için kullanılan asansörün boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metreden düşen iş yeri sahibi ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz S. itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Cengiz S., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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