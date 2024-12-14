Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        8 metreden asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde, 8 metreden yük asansörünün boşluğuna düşen iş yeri sahibi Cengiz S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 metreden asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi, ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde, 8 metreden yük asansörünün boşluğuna düşen iş yeri sahibi Cengiz S. (50), ağır yaralandı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1'inci Güzel Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cengiz S., mobilya imalathanesinin 3'üncü katında temizlik yaptığı sırada, bir anlık dikkatsizlik sonucu yük taşımak için kullanılan asansörün boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metreden düşen iş yeri sahibi ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz S. itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Cengiz S., sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Bursaspor Basketbol - Galatasaray: 82-105
        Bursaspor Basketbol - Galatasaray: 82-105
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Bursa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (4)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (4)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı; 2 ölü, 2 yaralı (3)
        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı
        İnegöllü Kıbrıs gazileri 50 yıl sonra ziyaret edecekleri KKTC'ye uğurlandı