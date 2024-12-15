Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan emekli öğretmen de kurtarılamadı

        BURSA'da otomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan emekli öğretmen de kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da otomobil ile çarpışan tankerin alev aldığı kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Otomobil sürücüsü mahalle muhtarı Ömer Gocuk’un (52) ardından aynı araçtaki emekli öğretmen Gültekin Sürücü (50) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 07.30 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Gocuk idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Güneş'in (54) kullandığı 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker çarpıştı. Otomobil zeytinliğe savrulurken tanker ise alev aldı. Tanker şoförü yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Gocuk'un öldüğü belirlendi. Yaralanan otomobildeki Gültekin Sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

        Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Gültekin Sürücü, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi
        Komşunun aracını kurşunlayan sanık: Eşim hamile olduğunu söyleyince sevinçt...
        Komşunun aracını kurşunlayan sanık: Eşim hamile olduğunu söyleyince sevinçt...
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
        Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...