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        Bursa'da firari 8 hükümlü yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:35
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        Bursa'da firari 8 hükümlü yakalandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ‘Silahla tehdit’ suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 1’er yıl hapis cezası bulunan G.A. ve S.A., ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., ‘Kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ‘Tehdit’ suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ile ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. isimli şüpheliler yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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