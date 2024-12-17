Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Yeniköy’den Orhangazi istikametine seyir halinde olan Hilal Demir’in (38) kullandığı 16 HD 142 plakalı otomobile, ışıklı kavşaktan geçiş yaparken, Yalova’dan Bursa istikametine seyreden Ebru G. (31) idaresindeki 41 HH 996 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller sürüklenirken, sürücüler de yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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