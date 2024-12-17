Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlendikleri öne sürülen 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

Osmangazi ilçesinde eğitim veren Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak yedi. Bir süre sonra bazı öğrenciler rahatsızlandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrencilerden 3'ü Bursa Şehir Hastanesi'ne, 6'sı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, 4 öğrenci de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerin, yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları iddia edildi.

BURSA'da, bir ortaokulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yedikleri yiyeceklerden rahatsızlanan 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanaya kaldırıldı.

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