Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık adliyede (2)

        6ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa Adliyesinde duruşma salonundaki silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        6ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bursa Adliyesinde duruşma salonundaki silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 şüpheli ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Kemal Ergün’ün ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından, şüpheliler T.E., M.Ö., K.U., M.K. ve M.Ç.’nin ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçlarından tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi. Şüpheliler E.D. ve Ş.F. ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, H.K. ve N.A. ise ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        Peskov: Üslerle ilgili karar verilmedi
        İsrail tankları Dera kırsalında
        İsrail tankları Dera kırsalında
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        Hamile eşini boğarak öldürmüştü
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 y...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 y...
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık a...
        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Battalla'nın ayrılığın...
        Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Battalla'nın ayrılığın...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlendikleri öne sürülen 13 öğrenci, has...
        Yerli Malı Haftası etkinliğinde zehirlendikleri öne sürülen 13 öğrenci, has...
        Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
        Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı