Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 sanık adliyede (2)

6ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa Adliyesinde duruşma salonundaki silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturma ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 şüpheli ile olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Kemal Ergün’ün ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından, şüpheliler T.E., M.Ö., K.U., M.K. ve M.Ç.’nin ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’ suçlarından tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi. Şüpheliler E.D. ve Ş.F. ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, H.K. ve N.A. ise ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.