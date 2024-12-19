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        Kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:15
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        Kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat T.’nin (39) kontrolünü yitirdiği 06 RHG 06 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sedat D.’nin (52) kullandığı 16 PP 820 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat T. ile yanındaki Mehmet E. (55) araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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