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        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç polis Recep Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:05
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        Firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç polis Recep Ç. (49), çalıştığı mobilya fabrikasında yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken, 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.'yi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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