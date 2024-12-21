Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Yaman Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Apartmanda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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