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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        BURSA'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:05
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        Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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        BURSA'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Nilüfer ilçesi Yenikaraman Mahallesi Yaman Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Apartmanda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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