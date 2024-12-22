Karacabey Belediye Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara KARACABEY BELEDİYE SPOR: Eray Birinçan – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Eray Birinçan – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.86 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk.78 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk.78 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Berat Bardak), Ömer Faruk Yücel (Dk.90 İbrahim Demir), Furkan Metin, Berke Özgün, Burak Albayrak
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ali Türkan (Dk.49 Efehan Kaptan) – Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Dk.78 Behlül Aydın), Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk.46 Şahin Fıstıkçı), Alim Harlak (Dk.46 Cengiz Ötkün), Sezer Yıldırım (Dk.62 Alper Kuyubaşı), Onur Ural
GOLLER: Dk.13 Abdullah Balıkçı (P) (Karacabey Belediyespor)- Dk.46 Yasin Abdioğlu (68 Aksaray Belediyespor)
SARI KARTLAR: Abdullah Balıkçı, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Oğuzhan Açıl, Onur Başyiğit, Doğan Ateş (68 Aksaray Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 17’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
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