Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey Belediye Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara KARACABEY BELEDİYE SPOR: Eray Birinçan – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey Belediye Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara

        KARACABEY BELEDİYE SPOR: Eray Birinçan – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.86 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk.78 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk.78 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Berat Bardak), Ömer Faruk Yücel (Dk.90 İbrahim Demir), Furkan Metin, Berke Özgün, Burak Albayrak

        68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ali Türkan (Dk.49 Efehan Kaptan) – Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Dk.78 Behlül Aydın), Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk.46 Şahin Fıstıkçı), Alim Harlak (Dk.46 Cengiz Ötkün), Sezer Yıldırım (Dk.62 Alper Kuyubaşı), Onur Ural

        GOLLER: Dk.13 Abdullah Balıkçı (P) (Karacabey Belediyespor)- Dk.46 Yasin Abdioğlu (68 Aksaray Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Abdullah Balıkçı, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Oğuzhan Açıl, Onur Başyiğit, Doğan Ateş (68 Aksaray Belediyespor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 17’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı
        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı
        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı
        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı
        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular
        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular
        Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı
        Kışın gelişi, eski Türk gelenekleriyle kutlandı
        Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112'yi a...
        Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112'yi a...