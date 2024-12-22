Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sürücü hapşırırken kontrolünden çıkan otomobil çite çarptı; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hapşıran sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir bahçenin demir çitine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücü hapşırırken kontrolünden çıkan otomobil çite çarptı; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde hapşıran sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir bahçenin demir çitine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali A.(58) yönetimindeki 16 Y 0174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir bahçenin demir çitine çarptı. Yaralanan sürücü ile Azerbaycan uyruklu eşi Govher M. (44), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nden tedaviye alındı. Sürücü Ali A., jandarmaya verdiği ifadede, hapşırdığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        İnegölspor – Adana 01 FK: 1-1
        İnegölspor – Adana 01 FK: 1-1
        Karacabey Belediye Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
        Karacabey Belediye Spor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı
        Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi yaralandı
        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı
        İki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk, 4 yaralı
        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular
        Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular