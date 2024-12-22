Sürücü hapşırırken kontrolünden çıkan otomobil çite çarptı; 2 yaralı

Kaza saat 17.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ali A.(58) yönetimindeki 16 Y 0174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir bahçenin demir çitine çarptı. Yaralanan sürücü ile Azerbaycan uyruklu eşi Govher M. (44), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nden tedaviye alındı. Sürücü Ali A., jandarmaya verdiği ifadede, hapşırdığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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