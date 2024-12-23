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        Bursa'da gıda deposunda yangın

        BURSA'da bir gıda deposunda çatıda kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:30
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        Bursa'da gıda deposunda yangın
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        BURSA'da bir gıda deposunda çatıda kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. 40 itfaiye aracı ve 120 personelle yapılan müdahalenin ardından yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bir gıda deposunda çıktı. 3 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan deponun çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına 40 araç ve yaklaşık 120 personelle müdahale etti. Ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        'ÖLÜ, YARALI YOK, EKONOMİK KAYIP SÖZ KONUSU'

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yanan iş yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan yılmaz, "Şu anda Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeyiz. Burada bir gıda deposunda çatı tamiri yapılırken kaynaktan kaynaklı bir yangın söz konusu. saat 19.00 sıralarında yangın ihbarı alıyor Bursa itfaiyemiz hemen müdahale ediyor. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. 3 dönümlük bir gıda deposu, tehlikeli bir madde yok. İnşallah ilerleyen saatlerde tamamıyla söndürülmüş olacak. Herhangi bir can kaybı yok, yaralımız da yok. Müdahaleler devam ediyor. Sadece ekonomik kayıp söz konusu" dedi.

        İtfaiye ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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