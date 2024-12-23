Bursa'da alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı otoparka çekildi.

Olay saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Betül G. (35), seyir halindeyken otomobilini yol ortasında durdurup, aracından indi. Bu durumu gören diğer sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yol kenarında otururken buldukları sürücüye yaptıkları kontrolde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.