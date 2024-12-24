Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (12)

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu.

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