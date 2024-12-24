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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (12)

        CENAZELERBURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİBalıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:40
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 5 yaralı (12)
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        CENAZELERBURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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