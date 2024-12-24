Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.E. ile H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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