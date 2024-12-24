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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:09
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.E. ile H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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