Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren ve Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan, Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür’ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Balıkesir’e gönderilirken, cenazeleri gözyaşları içinde teslim alan aileler güçlükle ayakta durdu.

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