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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

        CENAZELERBALIKESİR'E GÖNDERİLDİBalıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren ve Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan, Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür'ün cenazeleri ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:00
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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)
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        CENAZELERBALIKESİR’E GÖNDERİLDİ

        Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren ve Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan, Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür’ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Balıkesir’e gönderilirken, cenazeleri gözyaşları içinde teslim alan aileler güçlükle ayakta durdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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