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        Define aramak için kazdıkları 30 metrelik çukurda yakalandılar

        BURSA'nın İznik ilçesinde define aramak için kazı yapan 3 kişi, kazdıkları 30 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:15
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        Define aramak için kazdıkları 30 metrelik çukurda yakalandılar
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        BURSA’nın İznik ilçesinde define aramak için kazı yapan 3 kişi, kazdıkları 30 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

        Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkiinde izinsiz kazılara karşı fiziki takip yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği mağarada, kazı yapan A.D. (58), H.A. (66) ve F.Ç. (45) isimli şüphelileri, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, 30 metre derinliğindeki çukur içerisinde 1 jeneratör ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        5 YILDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

        Aynı mağarada 17 Nisan 2019 yılında define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, Mümin Sarıdoğan (60) jeneratör gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 18 Nisan’da ise Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisinde bir kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren Tevfik Özdemir (68) ve oğlu Okan Özdemir (42) ile İbrahim Ergün (38) hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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