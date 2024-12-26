Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 50 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

BURSA’da kendisini polis olarak tanıtıp, telefonla aradığı kişiye kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek 8 bin dolar, 8 bin Euro para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandıran E.K (25), 50 güvenlik kamerasının kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Z.M.M. (26), Nilüfer Polis Merkezine giderek, bir kişinin kendisini arayıp polis olarak tanıttığını, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek, 8 bin dolar, 8 bin Euro ve yüklü miktarda ziynet eşyasını dolandırdığını belirterek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 50 kamera izlenerek şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. E.K. kaçtığı İstanbul’da, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada dolandırıcılık sonucu elde ettiği döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Bursa’ya getirilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.