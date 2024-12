Araçta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Yusuf Zorlo (21), hafif ticari aracın içerisinde tartıştığı A.S. tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Geçit Mahallesi 331. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde A.S. ile Yusuf Zorlo arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., yanındaki bıçakla Yusuf Zorlo'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.S. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yapılan kontrolde ise Yusuf Zorlo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.