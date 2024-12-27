Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi; deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar kamerada

        BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, İstanbul'a gitmek üzere açılan bir deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi; deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, İstanbul’a gitmek üzere açılan bir deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda; 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        DALGALAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI

        BUDO feribotunun İstanbul seferini yapmak üzere denize açıldığı sırada dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayıp, limana geri döndüğü anlar, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Karda yoldan çıkan TIR, devrildi; 2 yaralı
        Karda yoldan çıkan TIR, devrildi; 2 yaralı
        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı
        İnegöl-Domaniç kara yolunda yoğun kar yağışı
        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
        Annesini tehdit edip, zorla parasını alınca tutuklandı
        Annesini tehdit edip, zorla parasını alınca tutuklandı
        Sokak üzerine inşa edilen camide namaz kılıp, altından geçen yolda musalla...
        Sokak üzerine inşa edilen camide namaz kılıp, altından geçen yolda musalla...