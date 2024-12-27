BUDO'nun 14 seferi iptal edildi; deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar kamerada

BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, İstanbul’a gitmek üzere açılan bir deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda; 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.