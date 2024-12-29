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        Üniversite yıllarında ilgi duyduğu briçte dünya şampiyonluğu yaşadı

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde eczacılık yapan Dilek Yavaş (47), üniversite yıllarında ilgi duyduğu briçte, katıldığı yarışmalarda dereceler alarak 14 kez milli takıma seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:20
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        Üniversite yıllarında ilgi duyduğu briçte dünya şampiyonluğu yaşadı
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        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde eczacılık yapan Dilek Yavaş (47), üniversite yıllarında ilgi duyduğu briçte, katıldığı yarışmalarda dereceler alarak 14 kez milli takıma seçildi. Performansıyla, milli takımdaki başarısını sürdüren Yavaş, Avrupa şampiyonu olduktan sonra Briç Milli Takımı ile katıldığı Arjantin’de yapılan 16’ncı Dünya Briç Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Yavaş, “Hedefimiz yeniden şampiyonluklar" dedi.

        Bursa'da yaşayan Dilek Yavaş 1991 yılında İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. İstanbul’da eğitimini sürdürdüğü sırada, okuldaki briç kulübüne katılan ve tesadüfen keşfettiği zeka oyununa zaman içinde ilgisi artan Yavaş, ücretsiz eğitim veren kulüplerde kendini geliştirdi. Bursa ve Marmara Bölgesi’nde katıldığı briç turnuvalarında başarı gösterip, dereceler alan Dilek Yavaş, 14 kez Briç Milli Takımı’na seçildi. Performansıyla, milli takımdaki başarısını sürdüren Yavaş, katıldığı turnuvalarda yıllarca Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

        ‘ÇÖZÜMSEL VE TAKTİKSEL DUYGULARLA OYNANAN BİR OYUN’

        Milli sporcu unvanıyla katıldığı birçok yarışmada dereceye giren Dilek Yavaş, olimpiyat dahil olmak üzere dünya ve Avrupa’da sayısız madalya ve kupa almaya hak kazandı. Avrupa şampiyonu olduktan sonra, geçen ekim ayında Arjantin’de yapılan 16’ncı Dünya Briç Oyunları’na, Briç Milli Takımı ile katılarak şampiyonluk yaşadı. Hobi olarak başladığı briçin zamanla tutku haline geldiğini söyleyen Yavaş, “Üniversitede arkadaşlarım zaman geçirmek için oynarken, bunun milli takımının da olduğunu öğrendim. Briç kulüpleri olduğunu öğrenince de bu spora, bu oyuna başlamak istedim. Aslında spor ve oyun biraz kavram karmaşası oluyor. Bir taraftan milli takımı var, bir taraftan da festivalleri var. Briç 4 kişiyle bir masada iskambil kağıtlarıyla çözümsel ve taktiksel duygularla oynanan bir oyun” dedi.

        ‘DÜNYAYA AÇILMAK İSTEDİM, BUNU DA BAŞARDIM’

        Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde eczacılık yapan ve katıldığı briç turnuva ve yarışmalarından bu zamana kadar 1000 kupa ve madalya kazandığını belirten Yavaş, “Tesadüfen tanıştığım briç dikkatimi çekti. Öğrenmek arzusu duydum. Briçin hayatımdaki yeri dönem dönem değişti. İlk başta öğrenme arzusuyla başladım. Çalışmalar neticesinde ciddi bir yükseliş oldu. Dünyaca ünlü hocalardan ücretsiz eğitim aldım. Katıldığım yarışmalarda başarılı olunca, 'dünyaya açılmak' istedim. Bunu da başardım. Briç Milli Takımı’na 14 kez seçildim. Olimpiyatlarda derece alıp Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Son olarak Briç Milli Takımımız ile Arjantin’de katıldığımız yarışmalarda dünya şampiyonu olduk. Bu zamana kadar briç etkinliklerinde 1000 kupa ve madalya kazandım. Bunlar içinde en kıymetlisi Milli Takımımız ile aldığımız dünya kupası. Takım arkadaşım ve ben Avrupa şampiyonu olduk. Gerçekten zor bir şeyi başardık. Ekim ayında Arjantin’de oynanan 16’ncı zeka oyunlarının, takım şampiyonluğu kupasını kazandık. Hedefimiz yeniden şampiyonluklar" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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