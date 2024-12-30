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        Bursa'da bariyerlere çarpan araçta 1 kişi yaralandı

        BURSA'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 23:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:00
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        Bursa'da bariyerlere çarpan araçta 1 kişi yaralandı
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        BURSA'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Cumalıkızık mevkisinde meydana geldi. Oğuz İ. yönetimindeki 16 AGK 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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