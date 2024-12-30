Bursa'da bariyerlere çarpan araçta 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Cumalıkızık mevkisinde meydana geldi. Oğuz İ. yönetimindeki 16 AGK 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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