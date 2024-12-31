Bursa'da polis ekipleriyle çatışmaya giren kişi vurularak yakalandı

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi, polisle girdiği çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; D. A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.