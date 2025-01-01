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        Uludağ'da yeni yıl coşkusu

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler yeni yıla coşkuyla girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:40
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        Uludağ'da yeni yıl coşkusu
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da tatilciler yeni yıla coşkuyla girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına ulaştı.

        Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, kar yağışı olmazken, bu yılın ilk dakikalarında tatilciler pistleri boş bırakmadı. Tatilciler yeni yıla girmek için Uludağ'a akın etti. Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Mithat Körler sahne performansıyla tatilcilere neşe dolu dakikalar geçirdi. Günübirlik tatilcilerin de katılımıyla zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala kayak pistini dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2025'e girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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